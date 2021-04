Juve, non basta Morata: a Firenze é solo 1-1

É appena terminato il match del Franchi con un pareggio

redazionejuvenews

Si é appena concluso il match del Franchi tra Fiorentina e Juventus, terminato con il risultato di 1-1 . Sono i padroni di casa a passare in vantaggio grazie alla rete del solito Vlahovic che, batte Szczesny con un cucchiaio dal dischetto, dopo un rigore concesso dal VAR per un fallo di mano di Rabiot. Nella ripresa invece il gol del pareggio di Morata, entrato da appena 40 secondi in campo e trasformando cosi in oro il primo pallone toccato.

PRIMO TEMPO - Juve molto spenta e senza idee nella prima frazione di gioco, al contrario i Viola sembrano essere in gamba portandosi in vantaggio alla mezz'ora. É il 29esimo infatti, quando un pallone che spiove a campanile nell'area di rigore della Juve viene colpito col braccio da Rabiot. In un primo momento Massa lascia proseguire, salvo poi concedere il rigore col supporto del VAR. Dal dischetto si presenta Vlahovic che realizza alla 'Totti' e batte Szczesny. Ci provano i Viola con un paio di occasioni, una con Pulgar che, si stampa sul pall dopo una deviazione di Bonucci. Termina dunque il primo tempo sul risultato di 1-1.

SECONDO TEMPO - Parte fortissima la Juventus nella seconda frazione di gioco che, dopo appena 40 secondi trova la rete del pareggio grazie al subentrato Morata. Lo spagnolo realizza un gran gol col sinistro al suo primo pallone toccato, regalando un punto prezioso ma non appagante in virtú della lotta Champions. Ci provano i bianconeri a ribaltare il risultato, giocando i secondi 45 minuti nettamente meglio rispetto a quanto si era visto nella prima fase. L'occasione piu nitida capiterá sulla testa di Cristiano Ronaldo, servito da un ottimo cross di Kulusevski sul quale non riesce ad arrivare per una questione di millimetri a porta praticamente sguarnita. Termina cosí la sfida di Firenze, con un pareggio amaro e che non serve a nessuna delle due squadre.