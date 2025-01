Juve Next Gen, il percorso di Muharemovic: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen, parlando anche di Tarik Muharemovic.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Primo appuntamento del nuovo anno con la rubrica “Next Gen on the Road”, che pone l’attenzione sulle migliori prestazioni del fine settimana dei giovani talenti bianconeri in prestito in giro per l’Italia e non solo. Poco più di un mese fa – era il 2 dicembre 2024 – vi avevamo raccontato la bella prestazione di Muharemovic in occasione del derby emiliano in cui era sceso in campo dal primo minuto contribuendo al successo del suo Sassuolo contro la Reggiana. Oggi, lunedì 13 gennaio 2025, torniamo a parlarvi di lui perchè – dopo il gol all’esordio in Coppa Italia arrivato a fine settembre sul campo del Lecce – ha trovato anche la sua prima rete in Serie B. Il suo gol, di testa sul secondo palo, è valso al Sassuolo il momentaneo 0-2 sul campo della Salernitana”.

Sulle prestazioni del bosniaco

“Un gol che, al triplice fischio, si è rivelato decisivo ai fini del risultato: i neroverdi, infatti, hanno superato in trasferta i campani 1-2 portando a sei le lunghezze di vantaggio sul Pisa secondo – con una partita in meno – e a dieci quelle sullo Spezia terzo. La stagione di Muharemovic, come quella del Sassuolo, sta procedendo a vele spiegate: quattordici le presenze in campionato finora, la metà delle quali consecutive e dal primo minuto. Dal 29 novembre scorso all’ultimo match disputato nel week-end appena concluso non è mai uscito dal campo”.