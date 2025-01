Cassano: “Koopmeiners improponibile. Motta in confusione”

Antonio Cassano, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Thiago Motta e Koopmeiners.

Antonio Cassano, ex calciatore di Samp e Real Madrid, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole sui bianconeri a Viva El Futbol: “Koopmeiners? Un giocatore fenomenale, ma ora è inguardabile. Come Vlahovic, che la stoppa di stinco ed è improponibile. L’unico che posso dire che sta facendo bene è Conceicao. Il merito di Motta è aver avuto il coraggio di lanciare Savona e Mbangula. Ma sta facendo confusione, molta fatica nei cambiamenti. La ricostruzione puoi farla. Doveva prendere De Zerbi, gli juventini si sarebbero innamorati di lui dopo pochi giorni”.

Su Douglas Luiz

“Marotta ha detto che rimane ma ha già fatto filtrare che Frattesi vuole andare via. L’Inter vuole vendere a 45-50, la Roma non li vuole dare ma Frattesi vuole andare via e deve andare. Merita chance in squadre importanti. Marotta ha detto di no ma lo stanno già trattando, a 40-45 lo manda via. Troppi 40 milioni? Nel calcio di oggi… Douglas Luiz è stato pagato 50 e sta facendo malissimo”.