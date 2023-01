Juve, nuova offerta per McKennie: il Leeds ci prova

Conti in rosso, un nuovo Cda e ben 15 punti di penalizzazione in classifica: in una situazione così complessa, per la Juve il mercato è forse l'ultimo dei problemi. A una settimana dalla fine del mercato invernale, la Vecchia Signora non ha ancora concluso neanche un'operazione, in entrata o in uscita. E pensare che giusto un anno i bianconeri si assicuravano un talento come Dusan Vlahovic. Nel giro di 365 giorni la situazione è completamente cambiata.