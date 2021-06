Juve, Locatelli o un’alternativa in cabina di regia

I possibili rinforzi per il centrocampo bianconero

La Juventus seguiva Manuel Locatelli con grande attenzione già da prima della doppietta di ieri sera. La bomba mancina rifilata alla Svizzera ha acceso ancora più riflettori sul centrocampista del Sassuolo, che ora è finito nel mirino di diverse big d'Europa. Le più importanti testate sportive d'Europa registrano interessi di praticamente tutte le grandi della Champions, pronte a fare un'offerta per il ragazzo. Locatelli resta però la prima scelta della Juventus, che vuole ricostruire un nucleo italiano di livello, e di Massimiliano Allegri, che sembrerebbe pronto ad affidargli le chiavi del suo nuovo centrocampo. Il tecnico livornese è sempre stato un estimatore di Locatelli, già da molto prima che si mettesse in luce col Sassuolo e diventasse protagonista in Nazionale. La trattativa, che pare sia stata già parzialmente avviata, non sarà però molto semplice. I bianconeri, con o senza Locatelli, dovranno comunque intervenire in maniera pesante sulla linea mediane. Ecco perché, pur continuando a credere nella possibilità di arrivare alla prima scelta, la dirigenza deve pensare anche a qualche alternativa.

Il possibile ritorno di Pjanic in prestito sarebbe da considerare proprio come un piano B all'affare Locatelli, anche se il bosniaco può contare sull'infinita stima di Max Allegri. Stesso discorso per quanto riguarda Tolisso, poco fortunato al Bayern. Il francese non è propriamente un regista, ma potrebbe comunque rivelarsi un buon acquisto per la Juve. Non pare rientrare nei piani del nuovo tecnico Nagelsmann, dunque i bavaresi potrebbero lasciarlo partire senza pretendere grossi sforzi economici. Regista a parte, il sogno resta sempre Pogba, il cui ritorno in bianconero riaccenderebbe l'entusiasmo del pubblico in maniera incredibile. Tuttavia, le voci su Pogba in bianconero, al momento, sono strettamente legate a quelle su Cristiano Ronaldo. Infatti, finora si è parlato di Pogba alla Juve soltanto come parte coinvolta in uno scambio col portoghese che, qualora dovesse decidere di lasciare la Juve, non disdegnerebbe un rientro a Manchester.