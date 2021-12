Juve, Laura Zanetti si dimette dal cda: ecco il comunicato del club

La società bianconera ha annunciato attraverso un comunicato ufficiale le dimissioni di Laura Zanetti dal cda

Dopo essere riuscita ad accorciare la distanza dal quarto posto nell'ultimo turno di campionato del 2021, ora la Juve si prepara al meglio per la prima partita del nuovo anno che, sarà contro il Napoli di Luciano Spalletti. Nel frattempo però, negli uffici della Continassa continua la caccia ai vari obiettivi di mercato che potrebbero raggiungere la Mole nella finestra di gennaio e rinforzare cosi la squadra allenata da Massimiliano Allegri.

Ma qualche minuto fa, l'intero ambiente bianconero è stato scosso dalle dimissioni del consigliere d'amministrazione non esecutivo indipendente, Laura Zanetti , la quale ha annunciato le dimissioni dal cda della Juventus a causa di motivi personali. Il tutto è stato annunciato con un comunicato ufficiale sul sito del club.

"Juventus Football Club S.p.A. comunica che in data odierna la dott.ssa Laura Zanetti, consigliere non esecutivo e indipendente della Società, nonché membro del “Comitato ESG” di Juventus, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore di Juventus, con decorrenza immediata, per ragioni personali".