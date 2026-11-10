Il nome di Alexander Sorloth era stato uno dei tormentoni dell'estate juventina. Poi il mercato aveva preso un'altra direzione, con l'arrivo di Nick Woltemade, e la trattativa con l'Atletico Madrid non era mai decollata davvero. Ora, a meno di due mesi dall'apertura della sessione invernale, l'ipotesi torna a circolare. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il norvegese non avrebbe dimenticato l'interesse della Juventus, e il club starebbe valutando se esistano le condizioni per riaprire il dossier.

Si tratta, va chiarito, di un'indiscrezione: non ci sono conferme ufficiali né da Torino né da Madrid, e al momento non circolano cifre su cartellino o ingaggio.

Il viaggio di Ottolini a Oslo

Il legame tra le parti non nasce oggi. A giugno il direttore sportivoera volato a Oslo per incontrare personalmente Sorloth, e quel faccia a faccia, stando alle ricostruzioni, aveva lasciato una buona impressione sia al giocatore sia al suo entourage. L'affare però non si concretizzò, e la Juventus scelse altre strade per il reparto offensivo.

Il punto è proprio questo: quelle strade, finora, non hanno dato i frutti sperati. Dopo undici giornate di campionato, Woltemade e Kolo Muani hanno segnato un gol a testa in Serie A, e il miglior marcatore stagionale dei bianconeri è un difensore, Gleison Bremer, salito a quota tre con la rete del Franchi. Un dato che pesa in una classifica che vede la squadra settima con 18 punti, sei in meno della zona Champions.

Spalletti, del resto, non ha mai smesso di difendere i suoi attaccanti. Su Kolo Muani si era espresso in modo chiaro dopo la vittoria in Europa League, come raccontato in Kolo Muani, Spalletti non cambia idea. Ma l'esigenza tecnica resta: al tecnico servirebbe un centravanti con caratteristiche diverse da quelle degli uomini già in rosa, un riferimento fisico capace di attaccare l'area e dare profondità.

Il precedente di Vlahovic e le altre piste

Il tema del numero 9 è reso ancora più sensibile da quanto sta accadendo a Istanbul., lasciato partire a parametro zero in estate dopo quattro anni e mezzo in bianconero, viaggia con ildia una media di un gol a partita: nove reti in nove presenze. Un rendimento che, inevitabilmente, alimenta i confronti con l'attuale produzione offensiva della Juventus.

Sorloth non è l'unico nome accostato al club in queste settimane. Negli ultimi giorni è circolata anche la suggestione legata a Mauro Icardi, di cui abbiamo parlato in Icardi-Juventus, suggestione dall'Argentina. E con l'Atletico i rapporti restano fitti, anche per le posizioni di Jonathan David e Nico Gonzalez, protagonisti di un asse di mercato che potrebbe tornare d'attualità tra gennaio e la prossima estate.

Per ora la Juventus si limita a sondare il terreno: la sosta per le Nazionali offre il tempo per riflettere, ma le decisioni vere arriveranno solo a ridosso del mercato invernale, quando sarà più chiaro se Woltemade e Kolo Muani avranno trovato la continuità che finora è mancata.