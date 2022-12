Juve, le parole di Kean e Gatti dopo l’amichevole contro il Rijeka

Due partite, tre gol fatti, zero subiti e due vittorie: le amichevoli invernali della Juve continuano alla grande. Dopo aver battuto 0-2 l'Arsenal, oggi la squadra di Allegri ha vinto 1-0 con il Rijeka grazie alla rete di Moise Kean. Alla fine della partita ai microfoni di Jtv, l'attaccante italiano ha detto: "Ottima prova per noi, dobbiamo allenarci bene per essere pronti alla ripresa. Diamo il 100 per cento in allenamento, e poi in qualsiasi partita, compreso queste amichevoli. Sono occasioni molto importanti".