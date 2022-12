Juventus-Rijeka 1-0: Moise Kean decide l’amichevole

Sul proprio sito la Juve ha pubblicato un resoconto dell' amichevole contro il Rijeka . Ecco il comunicato: "È un primo tempo vivace quello che va in scena all'Allianz Stadium. Entrambe le squadre giocano a viso aperto ma il punteggio resta però bloccato . Le prime palle gol sono costruite dal Rijeka che si rende pericoloso con Galešić al 5' e pochi giri di orologio più tardi con una doppia occasione capitata sui piedi di Ampem. L'attaccante prima viene ipnotizzato da Szczesny e poi si vede respingere, da Locatelli , sulla linea di porta la sua conclusione a botta sicura. Ovviamente arriva anche la reazione dei bianconeri. Al minuto 14 con il sinistro a giro di Soulé di poco largo, poi al 23' con Kean che non inquadra lo specchio della porta. Alla mezz'ora un tentativo di Milik termina di poco alto. Si chiude, dunque, a reti bianche la prima frazione all'Allianz Stadium.

Girandola di cambi in avvio di ripresa con tanti ingressi da una parte e dall'altra. Il risultato? La gara rimane piacevole e le due squadre continuano ad affrontarsi con grande intensità, dimostrandosi propositive. Dopo un paio di squilli croati, di Vrančić prima e di Djouahra poi, torna in cattedra la Juventus che prova a sbloccare il tabellino con Miretti, Barrenechea e Locatelli , ma in tutte e tre le situazioni senza riuscire a centrare lo specchio della porta.

Al minuto 63 ci prova il Rijeka con Alvarez, ma la sua conclusione è respinta da un attento Perin. Dieci minuti più tardi sono di nuovo i bianconeri a rendersi pericolosi, ma Zlomislić neutralizza il tiro rasoterra di Akè. L'estremo difensore dei croati, subentrato a inizio ripresa a Labrović proprio come successo con Perin e Szczesny, pochi istanti dopo la parata su Aké è protagonista di un altro bell'intervento su Kean che, però, è il più veloce di tutti e sulla respinta deposita in porta il pallone. Si sblocca il match con il lampo di Kean che si rivelerà, poi, decisivo. Nel finale i bianconeri non rischieranno praticamente più nulla e al triplice fischio arriva la seconda vittoria in altrettante amichevoli e il secondo clean sheet". (juventus.com)