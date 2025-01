Juve, le informazioni sulla gara con il Benfica

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del match con il Benfica.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato con tutte le info sulla partita con il Benfica: “L’ultimo appuntamento della prima fase della UEFA Champions League la Juventus lo disputerà in casa. I bianconeri, a quota 12 in classifica, scenderanno in campo mercoledì 29 gennaio 2025 alle ore 21:00 per affrontare il Benfica che di punti, al momento, ne ha raccolti 10. UCL | JUVENTUS-BENFICA, DOVE VEDERLA Il match tra Juventus e Benfica sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW TV e Sky Go”.

La designazione arbitrale della gara

"L'ultimo appuntamento della prima fase della UEFA Champions League la Juventus lo giocherà all'Allianz Stadium: appuntamento fissato per mercoledì 25 gennaio alle 21:00 nella sfida ai lusitani del Benfica. UCL | JUVENTUS-BENFICA, GLI ARBITRI Di seguito la squadra arbitrale per l'incontro. Arbitro: István Kovács; Assistenti: Mihai Marica – Ferencz Tunyogi; Quarto ufficiale: Horațiu Feșnic; VAR: Pol van Boekel; AVAR: Angelos Evangelou".