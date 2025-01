Juve, Renato Veiga è arrivato al JMedical: ora le visite mediche | LIVE

Renato Veiga è arrivato a Torino: il difensore portoghese in arrivo dal Chelsea si prepara a visite mediche e firme con la Juve

09:05 – Renato Veiga è arrivato al JMedical.

Dopo Alberto Costa e Kolo Muani la Juve si prepara a ufficializzare il terzo colpo di questo mercato di gennaio. Nella serata di ieri, infatti, è arrivato a Torino Renato Veiga, pronto a diventare un nuovo giocatore bianconero. Il difensore centrale portoghese oggi svolgerà le visite mediche, poi le firme e l’ufficialità. Il classe 2003 è in arrivo dal Chelsea in prestito fino al termine della stagione e andrà a potenziare la rosa a disposizione di Thiago Motta in un reparto che ne ha molto bisogno. Dopo gli infortuni di Bremer e Cabal e con Danilo sul punto di partenza, infatti, la Vecchia Signora al momento può contare sui soli Gatti e Kalulu. Veiga sarà quindi un’alternativa fondamentale.

Mercato Juve, il punto sulla difesa

Ma Giuntoli non sembra intenzionato a fermarsi al difensore portoghese. Tre centrali di difesa, infatti, non sono sufficienti per una squadra impegnata in tre competizioni. Ecco quindi che il Football Director bianconero è alla ricerca di un altro rinforzo. Piace Kelly del Newcastle ma anche Todibo del West Ham. Il club inglese ha aperto al prestito del francese, che potrebbe quindi essere il nome giusto per completare la rosa. Nel frattempo la Juve guarda al mercato: il West Ham ha aperto al prestito per Todibo <<<