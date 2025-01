Champions League, gli arbitri di Juve-Benfica: dirige Kovacs, van Boekel al VAR

In vista della sfida di Champions League tra Juve e Benfica andiamo alla scoperta degli arbitri che dirigeranno l'incontro

Dopo il deludente pareggio della scorsa settimana contro il Bruges la Juve si prepara a tornare di nuovo in Champion League. I bianconeri, infatti, mercoledì alle 21:00 affronteranno il Benfica, ultima partita della fase a girone unico. La squadra di Thiago Motta è già certa di terminare tra le prime 24 e di andare quindi ai playoff ma vorrà vincere per due motivi. Il primo è per rialzare l’umore dello spogliatoio, a terra dopo la sconfitta in Serie A contro il Napoli. Il secondo è invece sperare di raggiungere la Top8: la matematica dice che è ancora possibile, ma i bianconeri hanno meno dell’1% di possibilità. La speranza è però sempre l’ultima a morire.

Juve-Benfica, gli arbitri della partita

In vista del match il club bianconero ha comunicato quali saranno gli arbitri della partita: “L’ultimo appuntamento della prima fase della UEFA Champions League la Juventus lo giocherà all’Allianz Stadium: appuntamento fissato per mercoledì 25 gennaio alle 21:00 nella sfida ai lusitani del Benfica. Il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW TV e Sky Go. Di seguito la squadra arbitrale per l’incontro. Arbitro: István Kovács; Assistenti: Mihai Marica – Ferencz Tunyogi; Quarto ufficiale: Horațiu Feșnic; VAR: Pol van Boekel; AVAR: Angelos Evangelou”.

