Juve, Impallomeni: “Hojlund? Dipende dalle condizioni di Vlahovic”

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, nella trasmissione Maracanà, Stefano Impallomeni ha risposto a diverse domande a tema Juventus . La domanda d'apertura non poteva essere che per la notizia più fresca in ordine di tempo, ovvero la permanenza di Adrien Rabiot in bianconero. L'ex calciatore si è espresso positivamente sulla conclusione della vicenda: " Rabiot ha avuto diverse richieste, ma ha scelto la Juventus . Ha ragionato, ha temporeggiato il giusto, cercando di capire se Allegri restava e ha firmato per un solo anno. E' stata una scelta bella. Lui con Allegri si trova alla grande e mi sembra una scelta importante. E poi ha dato la seconda notizia, ossia che rimane Allegri e ha spento ogni voce sul futuro del tecnico".

Rebus Vlahovic

Successivamente, il giornalista ha affrontato il tema calciomercato attaccanti, in particolare, quello relativo alla possibilità di arrivare a Rasmus Hojlund dell'Atalanta. Per Impallomeni, una scelta in tale direzione da parte della Juventus sarà possibile solo quando saranno chiare le condizioni fisiche di Dusan Vlahovic. Ecco cosa ha detto: "Io non pensavo potesse crescere così tanto il danese. E' giovane, ha strappi importanti e può ancora migliorare. Tutto dipende da come sta Vlahovic, se ha superato la pubalgia, se ci deve convivere. In un anno complicato, non solo le condizioni di Vlahovic hanno condizionato il gioco. Ci sono stati anche problemi con Allegri. Quindi la risolverei bene questa cosa. Con i personaggi così caratteriale devi toccare le corde giuste. Io credo che rimarrà ancora un anno Vlahovic, ma Hojlund sarebbe un ottimo acquisto. Sarebbe però da piazzare bene e farci tanti soldi con Vlahovic".