Al momento, oltre all'interesse del Monza, secondo quanto riporta Sky Sport, va registrato quello del Feyenoord che però non arriverebbe a offrire questa cifra. La richiesta della Juventus per un giocatore con così tanto da dimostrare è in realtà una prova che il club non sarebbe disposto a privarsi così presto di lui. Solo un offerta indecente, 20 milioni appunto, convincerebbe la società a cambiare idea.