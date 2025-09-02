Juve, il no di Vlahovic al Milan ha favorito l’arrivo di Openda. Ecco perché

Il calciomercato è composto di tante sliding doors. Per l'arrivo di Openda alla Juve è stato necessario il no di Vlahovic al Milan

La Juve ha messo a segno un colpo importante in attacco con l’arrivo di Lois Openda, neo acquisto proveniente dal Lipsia. L’affare rappresenta una vera svolta, arrivata dopo il mancato trasferimento di Dusan Vlahovic al Milan. Il direttore generale Damien Comolli ha virato rapidamente sull’attaccante belga, trovando un profilo che combina qualità tecnica, fisicità e prospettiva futura.

La scelta di Openda non è stata casuale: il giocatore offre un ingaggio più contenuto rispetto a Kolo Muani, obiettivo alternativo in attacco. Questa valutazione economica ha permesso ai bianconeri di rispettare i vincoli di bilancio e di inserire una pedina importante per il reparto offensivo senza gravare eccessivamente sul monte ingaggi. L’operazione prevede un prestito oneroso con obbligo di riscatto, con condizioni legate al piazzamento della squadra in campionato.

L’affare Openda dimostra come la Juve sappia muoversi con rapidità e precisione sul mercato: dopo il rifiuto del Milan per Vlahovic, il club bianconero ha saputo chiudere una trattativa vantaggiosa sia sul piano tecnico sia su quello economico. Il belga, già protagonista in Bundesliga, sarà ora chiamato a lasciare il segno in Serie A e a confermare le attese della società e dei tifosi.