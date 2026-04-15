Juve, il Goal of the Day è di Mario Mandzukic

Attraverso un tweet su X, la Juve celebra il Goal of the Day. Nel caso di oggi, la rete è di Mario Mandzukic, contro la Sampdoria nella stagione 2017-18. Di seguito il tweet della società.
https://x.com/i/status/2044324856548798643
Stefania Palminteri – 15 Aprile, 15:44
Come di consueto, la Juve ricorda il Goal of the Day. Nella giornata di oggi, la rete è quella segnata da Mario Mandzukic nel 2017-18
Attraverso un tweet su X, la Juve celebra il Goal of the Day. Nel caso di oggi, la rete è di Mario Mandzukic, contro la Sampdoria nella stagione 2017-18. Di seguito il tweet della società.
https://x.com/i/status/2044324856548798643