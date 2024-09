Juve, Giuntoli: “Squalifica Fagioli una brutta mazzata ma…”

Le parole del Football Director della Juve Cristiano Giuntoli sulla questione Fagioli nel documentario "Fragile"

La stagione 2023/24 della Juve è stata segnata da due pesanti casi extra campo. Prima la positività al doping di Pogba, poi la squalifica per calcioscommesse di Fagioli. I bianconeri si sono ritrovati a fare i conti con due assenze pesanti ma ora per fortuna il centrocampista italiano è tornato a giocare. Le sue prestazioni in queste prime giornate di Serie A sono state ottime, tanto da guadagnare la convocazione da parte dell’Italia di Spalletti. Il percorso di recupero è stato però tutt’altro che facile ed è partito proprio con la vicinanza da parte della Juve, che non ha mai abbandonato il ragazzo. Nicolò ha combattuto con tutte le forze una battaglia lunga e difficile ma ormai il peggio sembra alle spalle.

Juve, le parole di Giuntoli sul caso Fagioli

Nel documentario "Fragile", mostrato alla Mostra del Cinema di Venezia, il Football Director della Juve Cristiano Giuntoli ha spiegato: "La squalifica di Nicolò è stata per noi una brutta mazzata, ma allo stesso tempo se uno sbaglia molte volte dobbiamo essere i primi a soccorrere i nostri ragazzi. Abbiamo deciso di rinnovargli il contratto perchè è un ragazzo di grande valore e perchè in un momento così delicato volevamo fargli sentire la vicinanza della società".