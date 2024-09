Francia-Italia, le probabili formazioni: Spalletti pensa a 2 giocatori della Juve

L'Italia di Spalletti si prepara a sfidare la Francia in Nations League: per la sua probabile formazione il ct pensa a 2 giocatori della Juve

Dopo la delusione dell’Europeo l’Italia di Luciano Spalletti si prepara a tornare in campo. Gli Azzurri dovranno scendere in campo in Nations League e si preparano a sfidare la Francia, match in programma venerdì 6 settembre alle 20:45. Poi sarà il turno di Israele (9 settembre), Belgio (10 ottobre), di nuovo Israele (14 ottobre) e poi di nuovo Belgio e Francia (14 e 17 novembre). Ma come scenderanno in campo gli azzurri per la sfida contro i Bleus di Deschamps?

Francia-Italia, la probabile formazione

Spalletti si prepara a fare delle modifiche rispetto all’Europeo. Il modulo dovrebbe essere un 3-5-2, con Donnarumma come unica certezza. In difesa spazio a Di Lorenzo, Calafiori e Bastoni, mentre sulle fasce dovrebbero esserci Cambiaso e Dimarco. A centrocampo dovrebbero esserci invece Frattesi, Fagioli e Pellegrini. Fiducia quindi al centrocampista della Juve, confermato in cabina di regia dopo la convocazione a sorpresa a Euro2024. Tandem d’attacco composto invece da Kean e Retegui, due tra gli attaccanti italiani più in forma di questo momento. Occhio però a Raspadori che scalpita per una maglia da titolare, soprattutto nel caso in cui l’ex Juve non dovesse essere al 100% della forma.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Zaire-Emery, Tchouameni, Griezmann; Dembele, Mbappè, Thuram. CT. Deschamps

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Pellegrini, Dimarco; Kean, Retegui. CT. Spalletti