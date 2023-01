Svelato il futuro di Rugani. L’agente: “La Juve non se n’è mai voluta privare”

Intervistato da TMW Radio, l'agente di Rugani Davide Torchia ha parlato del futuro del suo assistito: niente addio alla Juve

redazionejuvenews

Intervistato da TMW Radio, l'agente di Rugani Davide Torchia ha detto: "Siamo soddisfatti, come lo devono essere società ed allenatore. Daniele è sempre pronto e sappiamo che, da una parte, ci sono tanti giocatori bravi nello stesso ruolo nella Juventus e, dall’altra, non giocando sempre non è semplicissimo essere sempre al 100%. Il mister, però, sa che Daniele è sempre pronto e questo ci fa piacere".

"Ha sempre saputo di essere importante per i bianconeri - ha continuato. Ama quella maglia che, ormai, veste da tanti anni e vuole fare sempre bene. La scorsa stagione ha fatto molto bene. Non è stato mai al centro del calciomercato perché la Juventus non se ne è mai voluta privare. Anni fa c’è anche stata l’occasione di avere un grande introito ma i bianconeri non hanno voluto e Daniele è stato felice di rimanere".

Sulla difesa a tre della Juve ha aggiunto: "Ci sono vari modi di giocare a tre. L’Inter gioca con 3 difensori puri. Nella Juventus, invece, spesso i braccetti sono giocatori che prima facevano gli esterni. Nel secondo caso c’è bisogno che il centrale sia molto bravo a dettare i tempi". Chiosa finale sul mercato di gennaio: "Io capisco che a volte il calciomercato affascina più delle partite. Va detto, però, che questo è un mercato molto complicato. Vi dico che cambiare squadra a gennaio non sempre è positivo. Io, nonostante sia un agente, non sono un fautore dei cambiamenti ma sono per la continuità".