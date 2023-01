Juve, Rugani: “Siamo stati bravi, soddisfatto della mia prestazione”

Se Danilo è ormai una certezza, ieri anche in versione goleador, a sorprendere è stato anche Rugani . Il difensore italiano ha giocato un'ottima partita, andando anche vicino alla gol nel primo. Secondo La Gazzetta dello Sport la sua partita è da 6,5 : "L’attaccante più pericoloso della Juventus, nella prima mezzora. Silvestri si supera sul suo colpo di testa. Testa che fa funzionare bene anche in difesa. In forma".

Al termine della partita il difensore ha detto: "L’inizio della serata è stato toccante; poi è iniziata una partita che sapevamo difficile, l’Udinese è squadra fisica, compatta, e ci ha messo in difficoltà. Noi siamo stati bravi a stare nella partita e a concedere poco, e poi siamo usciti, sbloccandola. Era importantissimo vincere. Sono soddisfatto anche della mia prestazione, io spero sempre di poter dare una mano, Allegri sa che può sempre contare su di me in qualsiasi zona; qui tutti mi conoscono da anni e sanno che io sono a disposizione, ho intenzione rendermi utile in questa seconda parte di stagione, ci saranno tantissime partite".