Mercato Juve / Tre big in uscita, ma arrivano 5 top player

La Juventus sembra rinata! In campionato si è trasformata in un'autentica schiacciasassi, con 8 vittorie consecutive e altrettanti clean sheet. Chissà se Allegri avesse trovato questa quadra prima ora dove sarebbe la Vecchia Signora in Europa. Inutile ormai piangere sul latte versato. Meglio concentrarsi sugli obiettivi a disposizione. Visti gli stop delle milanesi, sono in tanti a credere che l'anti-Napoli più credibile sia proprio la Juve.

Elkann ha assicurato ulteriori investimenti per rinforzare la squadra e per mantenere gli standard propri di questa gloriosa società. Per arrivare a giocatori di un certo calibro, tuttavia, potrebbe esserci bisogno di sacrificare qualche big. Ovviamente a fronte di offerte adeguate che sembrerebbero poter arrivare dalla Premier e non solo. Vediamo dunque come potrebbe evolversi il mercato della Juventus fra gennaio e la prossima estate