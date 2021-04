Juve: ecco la prima maglia della prossima stagione

In rete sono apparse le immagini della prima divisa

La Juventus scenderà domani in campo contro la Fiorentina in una trasferta importante, nella quale i bianconeri dovranno dare seguito alla vittoria ottenuta contro il Parma, arrivata dopo la sconfitta contro l'Atalanta. La squadra di Andrea Pirlo è a pari punti con i bergamaschi in classifica, con il Milan distante un solo punto. Sarà quindi importante per la squadra del tecnico toscano vincere per non perdere terreno dal treno Champions, con le ultime giornate del campionato che saranno caratterizzate da molti scontri diretti.

Intanto ieri ha parlato anche Danilo: "Superlega? Io penso che se 12 club hanno accettato questo nuovo progetto è perché hanno visto che c'è bisogno di qualche cambiamento nel calcio. Non so se il progetto Superlega sarebbe stato quello più giusto, ma ora si dovrà parlare tutti insieme per qualche cambiamento, anche per salvare il calcio perché il Covid ha colpito ogni aspetto della vita e anche il calcio non è stato risparmiato. Io penso che se la Uefa fosse davvero così preoccupata per i calciatori, non ci avrebbe fatto viaggiare tanto nel pieno di una pandemia e non ci avrebbe fatto giocare tanto in questo anno così difficile. Per me, da calciatore, non è stato per niente piacevole essere minacciato da Uefa e Fifa".