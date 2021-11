Juve, Cuadrado: “Dobbiamo imparare dagli errori, è stato un match difficile”

Intervistato da Mediaset Infinity al termine della partita contro il Chelsea, Juan Cuadrado ha analizzato la sconfitta della Juventus

Intervistato da Mediaset Infinity al termine della partita contro il Chelsea, Juan Cuadrado ha analizzato la sconfitta bianconera: "Sapevamo fosse difficile, siamo venuti qui per fare risultato e non è stato così. Però questo non toglie nulla a quanto avevamo fatto, eravamo imbattuti, ora dobbiamo voltare pagina e pensare a sabato, sarà una gara importante. Loro oggi hanno giocato molto meglio rispetto all'andata, noi dobbiamo solo imparare dagli errori e pensare a sabato, abbiamo una finale da giocare".