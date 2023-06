Juventus tra Allegri, Giuntoli e il calciomercato: che terremoto! / News

La Juventus ha vissuto e continua a vivere ore molto importanti per il proprio futuro a breve e lungo termine. Lo sanno bene i tifosi bianconeri che in queste ore - spesso e volentieri - si sono ritrovati attaccanti al telefono o alla tv per capire cosa sarebbe successo non solo sul fronte legato al calciomercato, ma anche su quello che determinerà chi sarà il prossimo allenatore della Juventus. Se ancora Allegri o se qualcun altro.

Per questa ragione, considerando le tante notizie che abbiamo da raccontarvi, oggi vogliamo iniziare la giornata con una raffica che possa essere utile per farvi capire quello che sta succedendo nel minor tempo possibile e nel modo più chiaro. E allora, senza perdere tempo, iniziamo subito con la prima notizia per poi scorrerle via via tutte<<<