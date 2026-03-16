Juve, buon compleanno a Carlo Pinsoglio! Gli auguri del club

Attraverso un messaggio sul proprio sito ufficiale, la Juve augura un buon trentaseiesimo compleanno a Carlo Pinsoglio

Attraverso un messaggio sul proprio sito ufficiale, la Juve augura un buon compleanno a Carlo Pinsoglio, terzo portiere del club bianconero, che compie oggi 36 anni. Di seguito il messaggio del club: “È un inizio settimana speciale per il portiere Carlo Pinsoglio, che oggi festeggia il suo 36° compleanno, il nono in bianconero, per uno dei pilastri dello spogliatoio della Juventus.

Pinso, come è affettuosamente chiamato, è cresciuto nelle giovanili della nostra squadra e, dopo aver trascorso diverse stagioni in giro in tutta Italia, è sempre rimasto con il cuore bianconero, dando il massimo per il gruppo e facendo sentire la sua presenza e la sua personalità in panchina e ogni giorno in allenamento.”