Juve, al via le vendite per i match contro Torino ed Hellas Verona

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota con le informazioni utili per acquistare i biglietti delle prossime gare. Ecco il comunicato: "Non avete ancora acquistato il vostro biglietto per i match contro Torino e Hellas Verona? Dalle ore 10:00 di martedì 19 settembre 2023 inizierà la vendita libera per il Derby della Mole e il match contro la formazione veneta.