Juve, tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti per la Coppa Italia

La possibilità di confermare il proprio posto terminerà il 5 gennaio alle ore 13:59. Dalle ore 14.00 tutti i posti non acquistati in prelazione verranno resi disponibili. ABBONATI – EXTRA SEATS Da questo momento, tutti gli abbonati potranno acquistare fino ad un massimo di 2 biglietti per sé e per amici bianconeri. Gli abbonati potranno scegliere questa opzione anche per prendere un posto in un settore diverso, fra quelli disponibili. Anche in questo caso il prezzo del biglietto è di 10€ in tutti i settori. Tramite questa fase, gli abbonati di Est 2, Ovest 2 e Nord 2 potranno acquistare il proprio biglietto in tutti i settori disponibili in vendita, ricordando che dalle 14.00 alle 17.59 potranno anche scegliere per primi fra i posti non confermati dagli abbonati.