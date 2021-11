Serie A, le designazioni arbitrali della 14ª giornata: Ayroldi a Juve-Atalanta

L'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per la 14 giornata di Serie A: a dirigere Juve-Atalanta ci sarà Ayroldi

Neanche il tempo di riflettere sulla terribile sconfitta in Champions League contro il Chelsea, che per la Juventus è già il momento di guardare avanti. Il prossimo avversario della squadra di Massimiliano Allegri sarà l'Atalanta, un match fondamentale per il proseguo della stagione bianconera. La Juventus non potrà permettersi distrazioni, e dovrà cercare di portare a casa a tutti i costi il risultato. Per dimenticare una brutta prestazione come quella di ieri sera non c'è cura migliore che tornare subito a vincere.