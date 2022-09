L’annuncio conferma tutto: “Sanno già di Conte alla Juve” – News

L'inizio di stagione da incubo della Juventus sta portando la società bianconera a compiere delle valutazione sull'attuale guida tecnica. Un divorzio da Massimiliano Allegri sarebbe un'ipotesi molto dispendiosa. E' soprattutto per questo motivo che Agnelli e Arrivabene hanno deciso di continuare con il tecnico toscano almeno fino alla sosta per i Mondiali.

La conferma momentanea di Max non significa che il mister bianconero sia al riparo da possibili colpi di scena. Il fantasma di Conte aleggia su di lui. Solo una netta inversione di tendenza potrebbe riportare le cose sui giusti binari per Allegri. In caso di di un ruolino di marcia ancora deficitario, il grande ritorno potrebbe assolutamente materializzarsi. Arriva l'annuncio che conferma quanto l'approdo di Conte a Torino sia un'ipotesi concreta<<<