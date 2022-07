Juve, allenamento tra stelle: Marchisio in palestra con Magic Johnson

L'ex centrocampista della Juve Marchisio sui social ha mostrato con orgoglio una sua foto in compagnia di Magic Johnson, leggenda dell'NBA

"Da una parte un armadio di 80 kg, dall'altra Magic Johnson", con questa frase Claudio Marchisio ha mostrato con orgoglio di essersi allenato con l'ex campione di NBA. Il Principino è stato uno dei migliori giocatori della Juventus, ma anche il cestita classe 1959 non scherza affatto: 5 titoli NBA vinti con i Los Angeles Lakers, un Oro alle olimpiadi, per tre volte eletto miglior giocatore dell'NBA e una volta miglior giocatore delle Finals, nonchè tra i 50 migliori giocatori della storia del basket americano. Una leggenda vivente.

Per tutta questa serie di motivi Marchisio non poteva che postare una foto del genere, felice e sorridente dopo essersi allenato con un divo di questo livello. E la battuta sul fisico che accompagna la foto fa ridere, ma non è completamente falsa. Certo, Magic Johnson dall'alto dei suoi 2 metri 6 centimetri è un gigante insuperabile, ma Marchisio a 36 anni dimostra di avere ancora un fisico più che invidiabile.

Pensando che Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo sono più grandi di lui e ancora giocano ad altissimi livelli, i tifosi bianconeri non possono che sospirare pensando alle gesta del numero 8 della Juventus in campo. Con la sua classe e la sua qualità uno come lui potrebbe ancora tornare utile... Sogni che non diventeranno mai realtà.