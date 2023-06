La Juve sull’addio al calcio di Ibrahimovic: ” Buona fortuna”

Dopo l'emozionante annuncio di ieri sera a San Siro, anche la Juventus omaggia il campione svedese Zlatan Ibrahimovic . In bianconero dal 2004 al 2006 , Ibra ha deciso di dire addio al calcio giocato dopo una lunga carriera in cui ha vestito le maglie di club prestigiosi come Juventus, Barcellona, Psg, Inter, Milan, Manchester United.

Con queste parole ha salutato i suoi tifosi: "E' arrivato il momento di dire ciao al calcio, non a voi. Voglio ringraziare la mia famiglia e tutti quelli vicino a me per la pazienza, poi voglio ringraziare la mia seconda famiglia, i giocatori. Ringrazio il mister e lo staff per la responsabilità, i dirigenti per l'opportunità. E da ultimo, ma non per importanza, voglio ringraziare i tifosi" ha detto l'ex Juventus visibilmente commosso rivolgendosi direttamente ai tifosi rossoneri.