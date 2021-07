Inzaghi: “Juve? In questi anni ci sono state richieste, non lo nego, ma…”

Il tecnico dell'Inter ha parlato

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa: "Juve? In questi anni ci sono state richieste, non lo nego, ma non era il momento di cambiare perché a Roma stavamo lavorando nel migliore dei modi. Quest’anno era il momento e quando si è presentato l’Inter non ci ho pensato troppo. Nella vita vanno prese delle scelte e io mi sono incontrato con Lotito perché lo ringrazierò sempre per quello che mi ha dato. È un grande presidente con grandi idee, ma si era chiuso un ciclo. Sono stato a cena con loro perché avevo preso del tempo per scegliere e al mattino ho deciso di cambiare. La prima persona che ho avvertito è stato il presidente. Il mio obiettivo è quello di dare continuità, so che sono venuto in una squadra che ha vinto lo scudetto e che ha dovuto cedere un campione. Ma abbiamo grandi calciatori e grande entusiasmo. Ho conosciuto anche i rappresentanti della Curva, sono stati chiari, mi hanno detto che vogliono vedere una squadra che darà tutto in campo. Io sono il loro allenatore ed è questo che voglio vedere".