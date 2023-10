Juventus, Incontro tra Giuntoli e Ramadani: sul piatto il rinnovo di Chiesa

Il procuratore del numero 7 bianconero ha incontrato a Milano la dirigenza bianconera per discutere del prolungamento di contratto

Dopo il rinnovo di Federico Chiesa, la Juventus vuole chiudere in fretta anche il prolungamento di contratto di Federico Chiesa. L'esterno italiano, nelle 8 partite giocate in campionato, ha finora messo a segno 4 reti, testimoniando l’ormai definitiva ripresa dall’infortunio al ginocchio. Nel corso della giornata di giovedì 26 ottobre intanto, l’agente Fali Ramadani ha incontrato la Juventus. L'incontro è avvenuto questa mattina in un hotel di Milano.