Guardalà: “Mbangula scommessa vinta da Thiago Motta”

Giovanni Guardalà, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche delle prestazioni di Mbangula a Sky Sport. Ecco le sue parole sintetizzate da Tuttojuve.com sul calciatore belga, protagonista assoluto dell’ultimo periodo in maglia bianconera, con grandi prestazione e gol, come nella partita di ieri contro il Milan, dove è stato votato come MVP: “È una scommessa vinta da Thiago Motta perché, alla vigilia della prima giornata di campionato, nessuno immaginava di vederlo titolare per quella prima con la Juventus, da quel momento ha giocato, a volte meno, a volte è rimasto in panchina, è stato gestito come vanno gestiti i ragazzi della sua età”.

Su Mbangula

"Nelle ultime partite è stato importante e ieri è stato determinate perché ha sbloccato la partita, ma anche per il lavoro che ha fatto in fase difensiva. È un ragazzo che sta crescendo bene ed è un'alternativa importante per Thiago Motta in questa fase calda della stagione, quando appunto ricomincia la Champions, ci sono tante partite importanti".