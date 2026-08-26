Il calciomercato della Juventus entra nel vivo con una trattativa destinata ad avere conseguenze importanti anche sulle prossime operazioni in entrata. Al centro delle attenzioni c'è Fabio Miretti, sempre più vicino a lasciare Torino per trasferirsi al Besiktas.

La dirigenza bianconera sta intensificando i contatti con il club turco per definire gli ultimi dettagli dell'operazione, che potrebbe arrivare alla fumata bianca nelle prossime ore.

Miretti al Besiktas: trattativa in chiusura

L'interesse del Besiktas per il centrocampista italiano è concreto e le parti stanno lavorando per trovare l'intesa definitiva. L'operazione dovrebbe essere impostata sulla formula del prestito con diritto di riscatto, con una cifra per l'eventuale acquisto a titolo definitivo che si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro.

La Juventus considera la partenza di Miretti uno degli snodi principali di questa fase finale del mercato. Il suo addio permetterebbe infatti di alleggerire la rosa e creare nuove possibilità di manovra a centrocampo.

L'addio di Miretti può sbloccare Kessié

La cessione del centrocampista assume un'importanza ancora maggiore alla luce della trattativa per Franck Kessié. Miretti viene infatti considerato una delle pedine necessarie per liberare lo spazio utile all'eventuale arrivo dell'ivoriano.

Fino a quando il trasferimento al Besiktas non sarà formalizzato, la Juventus potrebbe mantenere congelate le operazioni in entrata nello stesso reparto.

Nuovi contatti nelle prossime ore

La trattativa è dunque destinata a vivere ore decisive. Sono previsti nuovi contatti tra la dirigenza bianconera e gli intermediari del Besiktas per cercare di chiudere definitivamente l'affare.

Una volta raggiunto l'accordo, Miretti potrà partire alla volta di Istanbul per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto. Per la Juventus, invece, la sua partenza potrebbe rappresentare il passaggio decisivo per accelerare sul mercato in entrata.