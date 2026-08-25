L’infortunio di Kenan Yildiz rischia di modificare profondamente le strategie della Vecchia Signora negli ultimi giorni di mercato. L’assenza del talento turco impone infatti nuove valutazioni alla dirigenza bianconera, soprattutto per quanto riguarda il futuro di Nico Gonzalez.

L’argentino continua a desiderare il ritorno all’Atletico Madrid, ma la Juventus deve ora considerare con maggiore attenzione l’ipotesi di trattenerlo. Perdere contemporaneamente due giocatori offensivi rappresenterebbe infatti un rischio importante per Luciano Spalletti.

Nico Gonzalez può essere importante?

La duttilità dell’ex Fiorentina potrebbe rivelarsi decisiva. Nico Gonzalez è in grado di giocare su entrambe le fasce, avvicinarsi alla punta e inserirsi negli spazi, offrendo al tecnico diverse soluzioni tattiche.

Con Yildiz ai box, la sua permanenza garantirebbe quindi maggiore profondità e permetterebbe a Spalletti di avere un’alternativa in più nel reparto offensivo.

Sorloth, l’operazione può complicarsi

La permanenza di Nico, però, avrebbe conseguenze anche sul mercato in entrata. L’argentino era infatti considerato una possibile pedina per facilitare l’operazione con l’Atletico Madrid e arrivare ad Alexander Sorloth, centravanti individuato come uno dei profili più adatti alle richieste di Spalletti.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus dovrà quindi valutare attentamente quale strada percorrere.

La Juventus deve scegliere

Da una parte c’è la necessità di garantire alternative sulle fasce dopo l’infortunio di Yildiz, dall’altra la volontà di regalare a Spalletti un nuovo centravanti.

La cessione di Nico Gonzalez, dopo l’emergenza legata al talento turco, sarebbe sostenibile soltanto nel caso in cui la Juventus riuscisse a chiudere immediatamente per un altro giocatore offensivo. Le prossime ore saranno decisive per capire quale direzione prenderà il mercato bianconero.