Giovinco: “Ricordo ancora il debutto alla Juve, ho tanti bei ricordi”

Sebastian Giovinco , ex calciatore della Juventus , ha detto la sua a Juventusnews24, parlando anche dell'Academy. Ecco le sue parole: "È sempre stata una mia idea avere un’Academy. Ho saputo che c’era l’Academy Juventus a Toronto, l’ho sempre cercata e adesso mi diverto. Io punto sempre a vincere. Il 2013 è una bella annata, siamo una bella squadra e l’obiettivo di vincere sin da piccoli c’è. Colgo l’occasione per fare i complimenti alla Juve: questa è una bella esperienza per chi vive all’estero.

Juve? Il debutto forse è quello che ti rimane più impresso. Poi il primo gol, le vittorie sono quelle che ti rimangono più impresse anche se le sconfitte ti fanno crescere di più. Io ci sono stato nei periodi difficili e in quelli vincenti, quindi ho potuto assaggiare entrambe le cose. Sono esperienze che fanno bene a te come persona ma anche come giocatore. Me le porto dentro, sia quelle belle sia quelle brutte. Segnare alla Juve non è facile, non ne ho fatti tanti alla Juve quindi me li ricordo tutti.