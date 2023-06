Calciomercato Juve / Milinkovic: arriva l’annuncio a sorpresa!

Mercato Juve: Milinkovic si avvicina

Le indiscrezioni che stanno filtrando in queste ore raccontano di come Max Allegri stimi particolarmente il calciatore e di come sarebbe pronto ad abbracciarlo a Torino. Lui è in cerca di nuovi stimoli, la Lazio è praticamente obbligata a cederlo. Ma la notizia è che la Juventus sarebbe assolutamente in vantaggio rispetto a qualsiasi genere di concorrenza. Inzaghi lo vorrebbe in nerazzurro, ma senza uscite (devono vendere qualcuno per forza) non possono tentare l'assalto. Ed è qui, che scatta l'operazione bianconera. Con i cartellini di Pellegrini e Rovella, potrebbe bastare un piccolo conguaglio economico per chiudere l'affare. La Juventus - questa è la novità - è adesso in pole per prendere Milinkovic. Che - scusate se è poco - sarebbe un colpo da paura. Detto questo, proprio parlando di Juventus, attenzione: Allegri se la ride! Anche un altro colpo sarebbe ora molto vicino <<<