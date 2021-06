Georgina presenta il nuovo hotel di CR7: “Vi invito a conoscere questo posto che vi farà sognare”

La compagna del portoghese ha postato una foto sui social

Mancano pochi giorni al fischio di inizio dell'Europeo ed è inevitabile che il pensiero di ogni appassionato di calcio nel nostro paese, non può che andare all'esordio degli Azzurri contro la Turchia. Ma come noto a tutti, questo è anche il momento caldo per definire o avviare le trattative di mercato ed è proprio in quest'ottica che stanno lavorando i dirigenti della Continassa. Il nodo cruciale ruota interamente attorno a Cristiano Ronaldo e infatti, proprio da lui dipenderanno le sorti del mercato della Juve. Bisognerà capire quale sia la volontà del portoghese, se quella di lasciare la Mole o al contrario, se continuare ad inseguire il sogno di riportare la Champions a Torino.

In attesa di conoscere come si evolverà questa vicenda, CR7 continua a far parlare di se anche fuori dal campo, grazie all'inaugurazione del suo nuovo hotel nel centro di una città piu che significativa nella vita dell'alieno di Funchal, Madrid. Il tutto è stato documentato attraverso un post Instagram pubblicato dalla sua compagna Georgina Rodriguez che, è stata immortalata in diversi scatti all'interno della struttura. Sotto alle immagini il seguente messaggio della showgirl: "Congratulazioni Cristiano per l'apertura di questo hotel da sogno nel cuore di Madrid. Continuo ad emozionarmi per quello che stai costruendo, con tanto impegno e coraggio. Vi invito a conoscere questo posto che vi emozionerà e vi farà sognare. Pestana CR7".