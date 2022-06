Gentile: “Bisogna dare fiducia ai giovani. C’è poca voglia di azzurro”

Claudio Gentile è intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io lo Sport. L'ex difensore della Juventus ha parlato della situazione della nazionale italiana : " Ora purtroppo con l'invasione degli stranieri non abbiamo attaccanti e i giovani non trovano spazio , bisogna avere più fiducia nei nostri ragazzi. Bisogna dar loro responsabilità e fiducia per farli crescere , solo così si può tornare a come eravamo negli anni passati. Mancano anche i difensori, è necessario cambiare politica . Poi, quello che sto notando è che non c'è più quella voglia di indossare la maglia azzurra , per noi invece era un traguardo molto importante".

Roberto Baggio, qualche giorno fa, all'inaugurazione della tratta di ITA Airways, con l’Airbus A350 che porta il suo nome, da Roma a Buenos Aires, aveva espresso un parere piuttosto netto sulla mancata partecipazione della nazionale azzurra al Mondiale in Qatar: "La vergogna più grande è che l’Italia non sia andata di diritto in Qatar avendo vinto l’Europeo. È scandaloso, mi sembra una follia. Si saranno guadagnati un premio questi ragazzi o no? Se fossi stato al posto loro non so proprio come avrei reagito. È la cosa più brutta da accettare, perché in una partita 90 minuti può succedere di tutto, va storta un’azione e resti a casa? È incommentabile dai…". Gentile però non è dello stesso avviso: "Non sono d'accordo, gli obiettivi bisogna conquistarseli. Il Mondiale va conquistato sul campo, una cosa è l'Europeo e un'altra è il Mondiale".