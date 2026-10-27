La Juventus si prepara a tornare in campo per il turno infrasettimanale di Serie A. Domani, mercoledì 28 ottobre, i bianconeri saranno ospiti del Genoa al Ferraris, con fischio d'inizio alle 20:45. Dopo il successo per 2-0 sul Lecce, deciso dalle reti di Weston McKennie e Douglas Luiz, Luciano Spalletti cerca continuità, ma dovrà fare i conti con una rosa ancora condizionata da numerose assenze.

Spalletti verso la conferma: pochi cambi contro il Genoa

La vittoria ottenuta al Via del Mare ha restituito fiducia alla Juventus, che adesso vuole confermarsi anche in trasferta. Il calendario ravvicinato, però, non permette grandi margini di recupero e le numerose indisponibilità limitano le possibilità di rotazione dell'allenatore.

Secondo le probabili formazioni, Spalletti dovrebbe confermare gran parte dell'undici visto contro il Lecce, mantenendo il 3-5-2. In difesa sono attesi Gatti, Bremer e Lucumí, mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Kalulu e Cambiaso. A centrocampo Douglas Luiz e McKennie sono candidati a partire dal primo minuto, con un possibile ballottaggio per completare il reparto. In attacco, invece, Woltemade e Kolo Muani restano in corsa per una maglia da titolari.

Infermeria ancora piena: l'obiettivo è dare continuità

Il problema principale per Spalletti resta la situazione degli indisponibili. La lista comprende Kenan Yildiz, Khephren Thuram, Manuel Locatelli, Francisco Conceição, Nico González, Zeki Çelik, Ekhator e Grabara. Assenze che riducono le alternative e costringono lo staff tecnico a gestire con attenzione le energie dei giocatori disponibili.

La sfida contro il Genoa assume così un'importanza particolare: conquistare altri tre punti permetterebbe ai bianconeri di dare seguito alla vittoria di Lecce e affrontare con maggiore fiducia il successivo impegno di campionato contro il Napoli, in programma domenica 1° novembre allo Stadium.