Randal Kolo Muani si prende la scena dopo la vittoria della Juventus contro l'AZ Alkmaar. L'attaccante francese, protagonista con un gol nella sfida europea, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la prestazione e il successo conquistato nei Paesi Bassi.

Il gol, le critiche e il rapporto con Spalletti

La soddisfazione per la prestazione – “È stata un’ottima partita, sono fiero di quello che ho fatto e penso che abbiamo avuto le nostre occasioni. Sono contento per il gol, portiamo a casa i tre punti e pensiamo alla prossima”.

Le critiche ricevute – “Fanno parte del gioco, sono un attaccante e devo fare gol come ho fatto stasera. Ora dobbiamo continuare anche in Serie A nel weekend”.

La vittoria e la continuità da ritrovare – “La vittoria contro il Napoli ci ha rinsaldato, eravamo sull’orlo di una crisi e stasera torniamo coi tre punti”.

La fiducia di Spalletti – “Fa sempre piacere avere un allenatore che ti allena e a volte ci supporta sempre anche nelle difficoltà. Le critiche sono sempre costruttive, lo fa per il nostro bene e per dare il massimo per la Juve”.

Il ruolo in campo – “Finché sono in campo non importa la posizione, io voglio dare sempre il massimo per i compagni e per il club”.