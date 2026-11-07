La Juventus, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato un approfondimento statistico dedicato ai precedenti contro la Fiorentina in Serie A. Alla vigilia della sfida in programma domani sera allo stadio Artemio Franchi, emergono numeri interessanti sulla rivalità tra le due formazioni, con alcune statistiche che raccontano il peso storico del confronto e il rendimento recente delle squadre.

SERIE A | FIORENTINA-JUVENTUS, I PRECEDENTI

“Sfida numero 175 tra Fiorentina e Juventus in Serie A, per un bilancio finora di 37 vittorie della Viola a fronte delle 82 dei bianconeri e 55 pareggi a completare il quadro.

Dopo aver perso tre partite consecutive senza segnare, la Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime quattro sfide di Serie A contro la Juventus (2V, 2N); per trovare una striscia positiva più lunga contro i bianconeri nel massimo campionato, bisogna tornare al periodo tra il 1961 e il 1964, quando i viola registrarono sette risultati utili consecutivi (4V, 3N).

La Fiorentina ha vinto senza subire gol l’ultimo incrocio di campionato contro la Juventus (2-0 lo scorso maggio); la Viola potrebbe vincere due match di fila contro i bianconeri per la prima volta dal 1998 (anche in quel caso non subì gol in entrambe le sfide).

La Juventus è la squadra che ha battuto più volte la Fiorentina in Serie A (82 vittorie, a fronte di 37 successi viola e 55 pareggi); inoltre, con due gol i bianconeri raggiungerebbero l'Inter come formazione più prolifica contro i toscani nel massimo campionato (attualmente 275 reti per la Juventus contro le 277 dei nerazzurri).

La Juventus ha subito otto gol nelle ultime quattro sfide di campionato contro la Fiorentina (esattamente due di media a incontro): tante quante le reti incassate nelle precedenti 14 di Serie A, in cui i bianconeri avevano collezionato ben nove ‘clean sheet’.

Cinque degli ultimi sei gol realizzati nelle sfide tra Fiorentina e Juventus in Serie A sono arrivati da fuori area su azione (quattro dei toscani e uno dei piemontesi): tanti quanti quelli messi a referto dalla distanza nelle precedenti 63 reti tra le due squadre nel massimo torneo”.