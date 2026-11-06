La Juventus ha archiviato con una vittoria la trasferta europea contro l’AZ Alkmaar, ma il calendario non concede pause. Domenica 8 novembre i bianconeri saranno attesi dalla Fiorentina al Franchi, in una partita importante per il percorso in campionato. Luciano Spalletti dovrà valutare attentamente le condizioni dei suoi giocatori e scegliere la soluzione offensiva più adatta per affrontare la squadra viola.

Kolo Muani e Woltemade, una coppia da valutare

Tra le possibili soluzioni c’è quella che prevede la presenza contemporanea di Randal Kolo Muani e Nick Woltemade. I due attaccanti offrono caratteristiche differenti e potrebbero garantire alla Juventus una combinazione interessante: profondità e attacco dello spazio da una parte, fisicità e capacità di partecipare alla manovra dall’altra.

Kolo Muani arriva dalla rete realizzata contro l’AZ, un gol importante anche per ritrovare fiducia dopo le critiche delle ultime settimane. Woltemade, invece, rappresenta un riferimento offensivo con caratteristiche diverse, utile per dare alla squadra un’alternativa nella gestione del pallone e negli ultimi metri.

Alajbegovic e Boga si giocano una maglia

Un altro possibile ballottaggio riguarda Kerim Alajbegovic e Jeremie Boga. Entrambi hanno dimostrato di poter incidere entrando dalla panchina e Spalletti deve decidere se affidarsi nuovamente al giovane bosniaco oppure puntare sull'esperienza e sull'imprevedibilità dell'ivoriano.

Secondo le indicazioni sulle probabili formazioni, Alajbegovic potrebbe partire dal primo minuto, con Boga pronto a rappresentare un'alternativa durante la gara. Le scelte definitive dipenderanno anche dalla gestione delle energie dopo la partita europea.

Le condizioni della squadra condizionano le scelte

La situazione degli indisponibili resta un elemento importante nella preparazione della sfida. La Juventus deve fare i conti con diverse assenze, mentre per Weston McKennie si cerca di valutare la possibilità di recuperarlo dopo il problema agli adduttori.

Spalletti dovrà quindi trovare il giusto equilibrio tra le esigenze del momento e la necessità di non sovraccaricare i giocatori. La trasferta di Firenze rappresenta un passaggio importante prima della sosta: scegliere l'attacco giusto potrebbe essere determinante per provare a conquistare tre punti preziosi.

Le indicazioni sulle possibili scelte offensive e sulle condizioni degli indisponibili sono basate sulle probabili formazioni e sugli aggiornamenti disponibili alla vigilia.