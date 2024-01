Ex Juve, Lotito: “Lazio su Bernardeschi? Non so nulla, devo chiedere…”

Intervistato a Tag24.it, Claudio Lotito , presidente della Lazio , ha risposto su un eventuale interesse del club su Federico Bernardeschi , L'ex Juventus , oggi al Toronto, è stato spesso accostato ai bianconeri per un ritorno in prestito a gennaio. Più recentemente, la Roma avrebbe fatto un sondaggio per lui; ora invece il giocatore sarebbe stato avvicinato anche alla Lazio . Sull'argomento, il numero uno della società biancoceleste sarebbe rimasto molto vago. Ecco le sue parole:

"Non so nulla, chiedete al direttore sportivo Fabiani, ma non c’è nulla tanto, glielo dico io. E poi, non è che posso stare dietro tutti i giorni a queste cose e ai vari problemi, adesso chiamerò anche io il direttore sportivo e chiederò, ma già le dico che non c’è nulla, ma poi, scusi, chi l’ha detta questa cosa? Non so nulla e non c’è nulla…".