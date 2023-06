Pirlo riparte dall'Italia e torna in Serie B: nuova avventura per l'ex giocatore ed allenatore della Juventus

Come riferito dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà: "La Samp ha incontrato ieri Pirlo che presto avrà il via libera. E Farioli, che ha aspettato fino a stamattina la decisione di Radrizzani, ora potrà continuare a trattare con il Nizza. Alvini resta in pole per lo Spezia". L'ex calciatore ha trovato l'accordo con il club genovese dopo il 'no' di Fabio Grosso di ieri sera.