Evra dichiara amore all’Italia e cita Vasco: “Non dimenticherò mai quando mi avete aperto le porte”

L'ex bianconero ha postato un video sui social

Nonostante sono passati gia diversi anni dal suo addio alla Juve, l'amore incondizionato tra Patrice Erva e i tifosi bianconeri resta indissolubile nel tempo. Soprattutto dopo l'ultimo post condiviso dal francese sul suo account Intsagram che, lo immortala intento a cantare a squarciagola la celebre canzone 'Sally' di Vasco Rossi. Dopo aver dato spettacolo all'interno della sua automobile, l'ex Manchester ha poi manifestato tutto il suo amore per l'Italia e per la sua gente, dichiarando quanto segue: "Italia ti amo. Non dimenticherò mai che a 17 anni mi avete aperto le porte del vostro paese. Soprattutto in Sicilia dove mi hanno cresciuto, per questo dico ai ragazzi di non mollare mai, a 13 anni chiedevo da mangiare per strada o dei soldi per comprari dei panini. Anche se sono un gobbo vero e questo dispiacerà a qualcuno, alla fine é sempre l'Italia che vince e quando ascolto Vasco mi viene il duro".