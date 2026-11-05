Non sarà una partita come le altre per Teun Koopmeiners. Questa sera, in occasione di AZ Alkmaar-Juventus, il centrocampista bianconero ritroverà dall'altra parte del campo il fratello Peer, attualmente protagonista con la formazione olandese. Una sfida dal significato particolare, che aggiunge una componente familiare alla quarta giornata della League Phase di Europa League.

Koopmeiners ritrova Peer: le emozioni prima della partita

In conferenza stampa, Teun ha raccontato le sensazioni in vista dell'incrocio con il fratello, sottolineando quanto sarà diversa questa volta rispetto ai precedenti confronti.

“Affrontare mio fratello Peer sarà davvero speciale. Da piccoli abbiamo giocato tantissime partite insieme e ci siamo già incontrati in due amichevoli, ma domani sarà diverso perché si tratta di una gara ufficiale. Sarà una bella emozione, soprattutto se riusciremo a vincere. Lui è molto competitivo, anche se rimane sempre mio fratello”.

Una serata particolare anche per il resto della famiglia. Il centrocampista ha svelato che i suoi cari seguiranno con grande partecipazione l'incontro, con il padre e la nonna particolarmente coinvolti. Quest'ultima avrebbe persino pronosticato un pareggio per 2-2.

Il libro scritto insieme e il legame con l'AZ

Il rapporto tra i due fratelli va oltre il calcio. Teun ha raccontato anche di aver scritto insieme a Peer un libro per bambini, nel quale viene ripercorsa la loro storia, dalle esperienze nelle Academy fino ai ricordi dell'infanzia.

“Abbiamo anche scritto un libro per bambini che racconta la nostra storia, dalle esperienze nelle Academy alle avventure vissute da piccoli. Vogliamo condividere questi ricordi con i più giovani e il libro sarà pronto la prossima settimana”.

Sul campo, però, non ci sarà spazio per i rapporti familiari: Koopmeiners vestirà la maglia della Juventus e proverà a contribuire a una vittoria importante per il cammino europeo dei bianconeri. Dall'altra parte ci sarà Peer, pronto a difendere i colori dell'AZ.