ESCLUSIVA – SISSOKO: “Il ciclo dell’Inter è gia finito. Ronaldo vuole riportare la Champions a Torino”

L'ex centrocampista bianconero ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra redazione

redazionejuvenews

di Fabio Marzano

In casa Juve regna l'entusiasmo dopo il ritorno di Massimiliano Allegri e i tifosi bianconeri già pregustano l'arrivo della prossima stagione. Prima però bisognerà capire chi resterà al servizio dell'allenatore livornese e chi invece sarà costretto a fare le valigie per lasciare la Mole, ma soprattutto quali saranno i volti di quelli che arriveranno a dare manforte alla Vecchia Signora. Ad analizzare quello che sarà il mercato dei dirigenti della Continassa è stato il grande ex centrocampista Momo Sissoko, il quale ha cortesemente rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra redazione, dove abbiamo parlato anche degli Europei.

Sei contento del ritorno di Allegri sulla panchina della Juve?

"Secondo me la Juve aveva gia raggiunto il suo obiettivo qualificandosi in Champions. Però, allo stesso tempo credo anche che Allegri sia l'uomo giusto per ritornare a vincere, lo ha gia fatto alla Juve e sa come rifarlo".

Pensi che l'Inter possa continuare il suo ciclo o credi si sia interrotto qualcosa?

"Il ciclo dell'Inter è gia finito. Conte è andato via e alcuni meccanismi si sono spezzati, ora rischiano anche di perdere un giocatore importantissimo come Hakimi per via dei problemi finanziari che hanno. Sono curioso di vedere quello che farà con Inzaghi perchè è un allenatore bravissimo ma non penso che ripetano quanto fatto nello scorso anno".

Chi sono gli incedibili di questa Juve?

"Ora alla Juve inizia un nuovo ciclo. Allegri vorrà sicuramente nuovi giocatori e di qualità, quindi penso che i big verranno quasi tutti confermati. La Juve è una squadra che va alla ricerca di giovani talenti e secondo me qualche colpo di mercato potrebbe arrivare in quest'ottica".

Icardi o Vlahovic?

"Icardi quest'anno ha avuto un pò di difficoltà ma conosce benissimo la Serie A e fa tanti gol. Però se dovessi fare una scelta ti direi Vlahovic perche mi piace molto ed è piu giovane".

Si parla molto di uno scambio tra CR7 e Pogba, chi sceglieresti tra i due?

"Cristiano è Cristiano. In Italia ha dimostrato che alla sua età può fare quello che vuole in campo. Non so cosa Allegri preferisca ma se Ronaldo vuole restare alla Juve allora me lo tengo stretto. Vuole vincere la Champions e riportarla a Torino".

Cosa ti aspetti sul futuro di Buffon?

"Lui ha ancora la capacità per giocare, non è affatto finito. Ha ancora tanta voglia di giocare e se sta bene mentalmente può farlo senza alcun problema, è Buffon".

Chi vedi come favorita alla vittoria dell'Europeo?

"La Francia. Hanno una squadra molto importante con dei giocatori fortissimi e se avranno la mentalità giusta lo possono portare a casa tranquillamente".

Considerando la strepitosa stagione, Kantè meriterebbe il Pallone d'Oro?

"Si, lo merita. Ha vinto la Champions quest'anno ed è Campione del Mondo in carica, aspettando l'Europeo. Un giocatore come Kantè può sicuramente vincere il Pallone d'Oro perchè è devastante".

Ringraziamo gentilmente Momo Sissoko per la disponibilità.