La Juventus torna protagonista in Europa League. Questa sera, giovedì 5 novembre, i bianconeri saranno impegnati in trasferta contro l'AZ Alkmaar nella quarta giornata della League Phase. La partita si disputerà all'AFAS Stadion, con calcio d'inizio fissato alle ore 21:00. Per i tifosi sarà possibile seguire l'incontro in diretta televisiva, in streaming e attraverso la nostra diretta testuale.

AZ Alkmaar-Juventus, dove vedere la partita in tv e streaming

La sfida tra la formazione olandese e quella di Luciano Spalletti sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Per quanto riguarda lo streaming, sarà possibile seguire la partita attraverso NOW e Sky Go, accedendo alle rispettive piattaforme da smartphone, tablet, computer e dispositivi compatibili.

AZ Alkmaar-Juventus, appuntamento con la diretta testuale

Per chi non avrà la possibilità di guardare la partita in televisione o in streaming, ci sarà anche la diretta testuale di AZ Alkmaar-Juventus su Juvenews.eu.

Sul nostro sito seguiremo la gara minuto per minuto, con aggiornamenti in tempo reale, occasioni da gol, episodi arbitrali, sostituzioni e risultato. Tutti gli aggiornamenti sulla sfida europea della Juventus saranno disponibili per accompagnare i tifosi bianconeri durante i novanta minuti.